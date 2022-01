Eine Extraportion Streicheleinheiten fürs Baby

Nur noch wenige Plätze frei im Kurs in Ayurvedischer Babymassage

Eltern, die mit ihrem Baby den Kurs in Ayurvedischer Babymassage in der Elternschule Sonnenschein des Marienhospitals Gelsenkirchen (Perinatalzentrum Gelsenkirchen) besuchen möchte, müssen nun schnell sein: Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Der Kurs beginnt am 2. Februar 2022. Die Teilnahmegebühr beträgt 36,89 Euro (incl. MwSt) Willkommen sind Eltern mit einem Säugling zwischen fünf Wochen und einem halben Jahr.

Interessent*innen erhalten unter der Rufnummer 0209 172-3564 nähere Informationen und können sich auch gleich anmelden. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich: sonnenschein@marienhospital.eu

Für den Kurs gilt die 2G +-Regel. Geboosterte und als geboostert geltende Personen benötigen keinen Nachweis über einen negativen tagesaktuellen Schnelltest.

Die Babymassage vermittelt dem Baby ein Gefühl der Geborgenheit und fördert seine Ausgeglichenheit. Sie stärkt das Immunsystem und sorgt für einen guten Schlaf. Stoffwechsel und Verdauung werden angeregt, was Blähungen vorbeugt. „Schreibabys“ kommen besser zur Ruhe, sie sind ausgeglichen und reagieren entspannt auf äußere Reize. Zusätzlich trägt die Extraportion Streicheleinheiten zu einer tiefen Bindung zwischen Mutter und Kind bei.