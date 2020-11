Zu einer Amtsübergabe haben sich die neue Oberbürgermeisterin Karin Welge und ihr scheidender Vorgänger Frank Baranowski am Samstagmittag im Dienstzimmer im Hans-Sachs-Haus getroffen.

Neben der Übergabe einiger noch laufender Vorgänge nutzen die beiden die Gelegenheit zum Austausch über Abläufe im Büro der Stadtspitze. Natürlich nicht fehlen durfte dabei die Übergabe der Amtskette, die jetzt zur Repräsentation bei wichtigen offiziellen Besuchen oder Anlässen von Karin Welge getragen wird. Dazu gehören Eintragungen in das goldene Buch der Stadt oder etwa der Besuch des Bundespräsidenten.



Dazu gab es aus der Hand von Frank Baranowski die Glocke, die bei Ratssitzungen am Platz der Sitzungsleitung steht und die meist dann zum Einsatz kommt, wenn die Stadtverordneten bei hitzigen Diskussionen zu laut werden. Daher war damit auch der Wunsch verbunden, dass sie möglichst selten eingesetzt werden muss.

Foto: Stadt Gelsenkirchen/GK 2020

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD



Ebenfalls unverzichtbar für die Oberbürger-meisterin ist ein Satz grüner Stifte. Denn wenn es um Verfügungen und Anordnungen geht, die die Zustimmung der Stadtspitze benötigen, darf das jeweilige Namenszeichen in grüner Farbe nicht fehlen. So ausgestattet kann Karin Welge nun um Mitternacht die Amtsgeschäfte übernehmen.

Ganz zum Schluss und damit als endgültig letzte Amtshandlung übergab Frank Baranowski den Schlüssel für das Hans-Sachs-Haus an Karin Welge. „Ein gehörige Portion Wehmut ist dabei“, bekannte Baranowski, „aber ich weiß die Stadt Gelsenkirchen bei Karin Welge in guten Händen.“

Übergabe der Stadtkette. Links der scheidende Oberbürgermeister Frank Baranowski, rechts seine Nachfolgerin Karin Welge.

Foto: Stadt Gelsenkirchen/GK 2020

Wann Karin Welge ihrem neuen Büro ihre persönliche Note gibt und welche Accessoires sie mitbringt, ließ sie heute noch offen. Zunächst will sie schnell die Amtsgeschäfte aufnehmen, zu denen auch die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für ihren Vorstandsbereich gehört, der ja die wichtigen Themen Finanzen, Haushalt und Stadtkämmerei umfasst. „Es gibt viel zu tun, die Welt dreht sich in der aktuellen Situation schneller denn je und ich will keine Sekunde verstreichen lassen, mich in meinem neuen Amt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu engagieren“, so Karin Welge, die im neuen Amt auf ihre Erfahrung der letzten neun Jahre als Dezernentin und ihre Kenntnis der Stadtverwaltung Gelsenkirchen zurückgreifen kann.

Karin Welge ab heute 01. November. 2020 neue Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen