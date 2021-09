GE. Die ZOOM Erlebniswelt hat sich heute mit einer Gedenktafel für eine hohe Erbschaft bedankt. Mehr als 127.000 Euro hatte Ursula Maria Mazur, dem Zoo vermacht. Zum Gedenken an die Verstorbene enthüllte Markus Karl, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Gelsenkirchen, gemeinsam mit Angehörigen der Verstorbenen ein Messingschild, das an die Tierfreundin erinnern soll.

„Eine solche Erbschaft ist in der Geschichte der ZOOM Erlebniswelt noch nie vorgekommen und daher freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, diese außergewöhnliche Zuwendung entsprechend zu würdigen“, sagte Markus Karl. Das Vermächtnis bringe auch die Wertschätzung gegenüber der ZOOM Erlebniswelt zum Ausdruck und zeige, welche Bedeutung der Gelsenkirchener Zoo für die Besucher habe, so Karl weiter.

Die Gedenktafel mit der Aufschrift „In dankbarer Erinnerung an Ursula Maria Mazur“ hat nun ihren festen Platz am Eisbärengehege, direkt neben einem der großen Sichtfenster. „Meine Tante war den Eisbären sehr zugetan und verbrachte viel Zeit in der ZOOM Erlebniswelt“, berichtete Ute Mazur, die angeheiratete Nichte der Verstorbenen. „Dass der Zoo Geld erben soll, stand für meine Tante von Anfang an fest“, sagt Ute Mazur.