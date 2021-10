Am Mittwoch. 27. Oktober. 2021 findet auf dem Schalker Grillioplatz in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr ein Infostand statt.

Sabrina Piontek und Annika Schwartz, Ansprechpartnerinnen für den Stadtteil Schalke, sind auf dem Grilloplatz für die Bürger*innen da und beantworten Fragen rund um das Thema "Gut älter werden in Gelsenkirchen".

Zudem können Bürger*innen gerne montags bis freitags von 10:00 bis 12:00 Uhr in die offene Sprechstunde kommen. Nach Vereinbarung ist ein persönliches Gespräch auch außerhalb der Sprechzeit und in Ihrer eigenen Häuslichkeit möglich.

Bei Fragen sind Sie herzlich eingeladen, die Mitarbeiterinnen am Infostand zu besuchen oder telefonisch unter 📞 0209 1696678 zu kontaktieren.

Gemeinsam mit dem Generationennetz ist auch die Fachstelle Demenz am Grilloplatz vertreten und informiert über das Angebot für Menschen mit Demenz sowie deren Angehörige in Gelsenkirchen.