Münster. Die Inzidenzzahlen (labortechnisch bestätigte SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem Niveau. Nur in der Stadt Münster und in einem weiteren Kreis in Nordrhein-Westfalen (Kreis Höxter/Regierungsbezirk Detmold) ist der Inzidenzwert heute unter die 100er-Marke gesunken.

Laut Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) (Stand: 20.12.2020, 0 Uhr) ergibt sich für heute folgendes Bild (Zahlen des Vortages in Klammern):

Kreis Borken 185,3 (173,2)

Stadt Bottrop 227,1 (228,8)

Kreis Coesfeld 114,2 (102,0)

Stadt Gelsenkirchen 215,7 (224,5)

Stadt Münster 96,7 (104,3)

Kreis Recklinghausen 244,4 (260,9)

Kreis Steinfurt 131,6 (126,7)

Kreis Warendorf 187,5 (192,2)