GE. Die beachtliche Summe von rund 11,7 Millionen Euro in Form von Förderbescheiden konnte gestern Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge in Münster aus den Händen von Regierungspräsidentin Dorothee Feller entgegennehmen.

„Wir setzen mit den Fördermitteln den schon lange eingeschlagenen Weg der digitalen Modernisierung fort und bauen die oft schon gute Ausstattung der Schulen weiter aus“, so Oberbürgermeisterin Karin Welge bei der Übergabe der Förderbescheide. „Wir haben in mehreren schulformbezogenen Abstimmungsgesprächen die Schulen bei der Erstellung ihrer digitalen Konzepte begleitet und unterstützt. Die jeweilige Ausstattung ist passgenau auf den Schulbedarf zugeschnitten. Voraussetzung für die Förderung ist, dass Gelsenkirchen neben den Fördermitteln zusätzlich eigene Mittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro bereitstellt. Gemeinsam mit der Bezirksregierung wird damit ein weiteres deutliches Signal für Bildung in Gelsenkirchen gesetzt.“

Mit rund 6,9 Millionen Euro wird etwa die Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen der Stadt Gelsenkirchen mit Tablets sichergestellt. Die vier berufsbildenden Schulen werden mit Tablets, Tastatur-Hüllen, digitalen Stiften, Ladekoffern, Laptops und Ladewagen ausgestattet.

Mit einem Volumen von über rund 2,1 Millionen Euro werden an verschiedenen Gelsenkirchener Schulen vorhandene Datennetze erweitert, Whiteboards installiert und Accesspoints eingerichtet, mit denen die Schüler über eigene Geräte Zugang zum Schulnetz bekommen.

An elf Gelsenkirchener Schulen werden alle pädagogisch genutzten Räume mit einer digitalen Lernecke bestehend aus PC und Dokumentenkamera ausgestattet. Dafür stehen rund 358.500 Euro zur Verfügung.

Außerdem werden Mittel in Höhe von etwa 3,58 Millionen Euro bereitgestellt, die für den Austausch aller PCs außerhalb von PC-Fachräumen sukzessive nach Alter der vorhandenen PCs in den Jahren 2022 bis 2024 an allen Gelsenkirchener Schulen zur Verfügung stehen.

Hintergrund

Die Gesamtfördersumme der vier Bescheide beläuft sich auf 11.658.181 Euro (Gesamtausgaben 12.953.535 Euro). Für das Restbudget von rund 5,2 Millionen Euro entwickelt die Stadt Gelsenkirchen aktuell in Abstimmung mit den Schulen ein Konzept.

Insgesamt wird die Stadt Gelsenkirchen beim DigitalPakt Schule nicht nur den Eigenanteil von rund 2 Millionen Euro tragen, sondern auch die immensen Folgekosten für zusätzliche Stellen im Support und für den Reinvest der geschaffenen Ausstattung.