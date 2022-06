Gelsenkirchen. Bei rund einem Drittel der in Deutschland lebenden Bevölkerung werden krankhafte Veränderungen der Schilddrüse diagnostiziert. Das Organ gilt als lebenswichtige Hormondrüse für den Körper.

„Funktionsstörungen der Schilddrüse zeigen sich oft in einer Über- oder Unterfunktion mit einem Zuviel oder Zuwenig an Hormonen. Es gibt eine Reihe an Krankheiten, ob gutartige tumorartige Veränderungen, Entzündungen oder bösartige Erkrankungen.

Die operative Entfernung von krankhaften Gewebeveränderungen ist für viele Schilddrüsenerkrankungen die effektivste und beste Behandlung“, sagt Privat-Dozent Dr. Markus Utech, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Bergmannsheil Buer und informiert am 22. Juni, um 18:00 Uhr, über die Behandlung und Therapie der Erkrankungen des kleinen, aber wichtigen Organs.

Das kostenlose Patientenseminar findet im Seminarraum im Bergmannsheil Buer, Schernerweg 4, statt. Eine Anmeldung unter chefarztvisite@bergmannsheil-buer.de wird erbeten.

Für den Einlass in die Klinik ist ein aktueller Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, notwendig.

Das Bürgertestzentrum am Bergmannsheil Buer hat mittwochs bis 15:30 Uhr geöffnet