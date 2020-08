v. l. n. r. Stadtdirektorin Karin Welge , Michael Axinger mit Urkunde und Reiner Dewulf Hauptdezernent der Bezirksregierung Münster,

Gelsenkirchen. Der Leiter der Gelsenkirchener Feuerwehr, Michael Axinger, ist mit dem Brand- und Katastrophenschutz-Verdienst-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet worden. Im Beisein von Stadtdirektorin Karin Welge überreichte ihm der Hauptdezernent der Bezirksregierung Münster, Reiner Dewulf, am Mittwoch, 12. August, am Rande der Sitzung des Krisenstabes der Stadt das Ehrenzeichen sowie eine Urkunde.



Es ist eine Auszeichnung für Verdienste, die über das Maß der normalen Pflichterfüllung erheblich hinausgehen. So war Michael Axinger unter anderem bei der Konzeption und Umsetzung der „Mobilen Führungsunterstützung“ im Regierungsbezirk Münster maßgeblich beteiligt. Verdient gemacht hat sich Michael Axinger auch bei der Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Gelsenkirchen. Michael Axinger hat in seiner Laufbahn in einer Vielzahl von Arbeitsgruppen und Ausschüssen auf überregionaler und nationaler Ebene gearbeitet. Er ist dort noch immer sehr aktiv und hat somit auch an der regionalen und bundesweiten Weiterentwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes mitgearbeitet.

Das Ehrenzeichen wird selten verliehen und wurde in diesem Jahr im Regierungsbezirk Münster erstmalig vergeben. Kreise und kreisfreie Städte sowie die Bezirksregierungen haben das Vorschlagsrecht zur Vergabe des Ehrenzeichens. Über die Vergabe befindet der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen.

Michael Axinger wurde 1964 in Dorsten geboren. Sein Vater, Adolf Axinger, war in den 1970er-Jahren Löschzugführer Altstadt in der Nachbarstadt. Michael Axinger trat in seine Fußstapfen und ist auch heute noch ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten. Nach dem Abschluss seines Chemiestudiums begann er das Brandreferendariat bei der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen. Weitere Ausbildungsorte waren neben Gelsenkirchen Hamburg, Berlin und Karlsruhe das hessische Innenministerium.

Von 2001 bis 2013 leitete Michael Axinger die Einsatzabteilung der Gelsenkirchener Feuerwehr, deren Gesamtleitung er im Mai 2013 übernahm.