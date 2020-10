09.10.2020

Für die Herbstferien haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Jugendzentren und Bauspielplätze verschiedenste abwechslungsreiche Angebote für die Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen zusammengestellt. Sie erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Programm.

Die Teilnahme am städtischen Herbstferienprogramm ist kostenlos. Um das Ferienprogramm basierend auf der Coronaschutzverordnung NRW durchführen zu können, ist allerdings eine vorherige Anmeldung in der jeweiligen Einrichtung erforderlich.

Die Angebote im Einzelnen:

Bauspielplatz Horst, Bottroper Str. 40b in Horst, Tel.: 51 42 40

Das Herbstferienprogramm auf dem Bauspielplatz Horst steht unter dem Motto: Das Leben der Indianer. Ein Lagerfeuer, Geschichten aus der Welt der Indianer, Basteln von Traumfängern, eine Schnitzeljagd und der Besuch eines Umweltexperten, der mit den Kindern die Welt der Pflanzen erkundet, warten auf die Kinder im Ferienprogramm. Das Ferienprogramm findet in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr statt.

Jugendzentrum Buerer Straße, Buerer Straße 86 in Horst, Tel.: 51 61 65

Das Herbstferienprogramm des Jugendzentrums Buerer Straße richtet sich an Kinder im Alter bis zu 12 Jahren. Das Betreuungsteam hat verschiedene Kreativ- und Spielangebote vorbereitet. Überraschungsausflüge innerhalb von Gelsenkirchen sind im Angebot. Das Ferienprogramm findet in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt.

Erich Kästner-Haus, Frankampstraße 43 in Erle, Tel.: 77 12 02

Die Ferienkinder beschäftigen sich spielerisch und kreativ mit Halloween und stellen unter anderem Halloweenmasken und gruselige Kürbislaternen her. Eine Herbstrallye sorgt am 13. Oktober für jede Menge Bewegung. Am 20. Oktober wird das Erich Kästner-Haus zum Escape Room und der versunkene Schatz wird von den Kindern gesucht. Das Herbstferienprogramm im Erich Kästner Haus beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr.

Jugendzentrum Driburger Straße, Driburger Straße 10 in Scholven-Bülse, Tel.: 39 80 80

Das Herbstferienprogramm des Jugendzentrums Driburger Straße findet in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr statt und startet morgens mit einem gemeinsamen Frühstück. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelangeboten, Bewegungsspielen und Ausflügen.

Jugendzentrum Kanzlerstraße (Villa), Kanzlerstraße 23 in Heßler, Tel.: 40 84 126

Im Jugendzentrum Kanzlerstraße findet ein spannendes Programm mit Ausflügen zum Wasserwerk in Haltern und zum Movie Park in Bottrop statt. Weiterhin beschäftigen sich die Kinder mit dem Erstellen von Video–Podcasts zum Thema: Unsere Spielplätze.

Das Herbstferienprogramm wird mit einer Gruseldisco am 23. Oktober beendet. Das Ferienprogramm findet in der Zeit von 7.45 bis 16 Uhr statt.

Bauspielplatz Ückendorf, Bochumer Straße 214 in Ückendorf, Tel.: 21 373

Die Kinder auf dem Bauspielplatz Ückendorf erwartet ein vielfältiges Herbstferienprogramm. Hier dreht sich alles um das Thema Kartoffel.

Wer die dickste Kartoffel mitbringt wird Kartoffelkönigin oder Kartoffelkönig. Die Krönung wird ein großes Fest mit Thronbesteigung. Kartoffelreibeplätzchen werden von den Kindern am offenen Feuer gebacken.

Eine Herbst - Kinder - Disco rundet am 23. Oktober das Ferienprogramm ab.

Jugendzentrum Nottkampstraße in Schaffrath- Tel.: 594585

Im Herbstferienprogramm im Jugendzentrum Nottkampstraße haben die Betreuenden Kreativangebote, eine Halloweenparty und Sportangebote für die Kinder vorbereitet. Ein Kinotag ist ebenfalls geplant. Das Herbstferienprogramm im Jugendzentrum Nottkampstraße beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr.

Jugendzentrum Tossehof, Plutostraße 89 in Bulmke, Tel.: 87 33 55

Den Kindern im Jugendzentrum Tossehof wird ein Fotoprojekt angeboten. Parallel dazu gibt es verschiedene Kreativangebote zu den Themen Herbst und Halloween. Spiel- und Sportaktivitäten runden das zweiwöchige Programm im Jugendzentrum ab. Das Programm beginnt um 9.30 Uhr und endet um 15 Uhr.

In allen städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen wird die jeweils gültige Coronaschutzverordnung NRW eingehalten. Daher kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen. Nähere Einzelheiten zu den konkreten Programmangeboten erhalten gibt es in der jeweiligen Einrichtung.

Quelle: Stadt Gelsenkirchen