Wie gefährlich sind Alkohol, Nikotin, Legal Highs und Cannabis für den Körper? Um Fragen wie diese soll es beim „Suchtpräventionstag“ gehen, zu dem das Team Jugendschutz des städtischen Referats Kinder, Jugend und Familien in Kooperation mit dem Gesundheitsamt, der Koordinierungsstelle Gesundheitsplanung und dem Kontaktcentrum Gelsenkirchen in diesem Jahr erstmalig einlädt.

Zielgruppe sind Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 8.

Im Mittelpunkt des Suchtpräventionstages stehen die Substanzen Alkohol, Nikotin, Legal Highs und Cannabis. An verschiedenen Ständen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich wie bei einer Messe selbstständig über die Substanzen zu informieren und ihr Wissen, ihre Einstellung und ihr Verhalten zu reflektieren. Ziel ist es dabei, dass die Schüler ihr Wissen erweitern und ihre eigene Einstellung zu Drogen hinterfragen können. Der Tag soll zudem zu Verhaltensänderungen anregen.

Die teilnehmenden Klassen haben abschließend die Möglichkeit, bei einem alkoholfreien Cocktail an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Gemeinsam müssen die Jugendlichen Fragen zum Suchtpräventionstag beantworten.

Die Sieger werden in der darauffolgenden Woche bekannt gegeben. Der Suchtpräventionstag findet statt am

Donnerstag, 30. Januar 2020,

von 8.30 bis 16 Uhr im

Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße 11

in 45879 Gelsenkirchen.