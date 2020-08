GELSENKIRCHEN: Wer Bus oder Bahn nutzen möchte, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Regelung gilt auch für die Wartenden an Haltestellen und U-Bahnhöfen. Pflicht ist das Tragen einer sogenannten Alltagsmaske im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bereits seit Ende April.

Da sich die Beschwerden über Verstöße gegen die Maskenpflicht im ÖPNV in der städtischen Leitstelle häufen, führt die Stadt gemeinsam mit Verkehrsunternehmen und der Polizei Schwerpunktkontrollen durch.

Am Dienstag, 25. August, werden der Kommunale Ordnungsdienst (KOD), Einsatzkräfte des Verkehrsunternehmens BOGESTRA und der Polizei an Haltestellen sowie in Bus und Bahn kontrollieren. Kontrolliert wird im gesamten Stadtgebiet.

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, kann mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro bestraft werden.

Der Mund-Nasen-Schutz ist vor allem dort ein Mittel gegen die Ansteckung mit dem Corona-Virus, wo die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, wie dies in Bussen und Bahnen oft der Fall ist. „Die meisten tragen einen solchen Schutz. Dass einige wenige die Gesundheit vieler gefährden, ist nicht zu dulden“, macht Karin Welge, Leiterin des Krisenstabes der Stadt, deutlich. Dennoch werde selbstverständlich mit Augenmaß vorgegangen. „Wir setzen darauf, dass die Kontrollen und die Präsenz der Ordnungskräfte zur Einhaltung der Regeln zum Schutz vor Corona beitragen. Ziel der Aktion ist vor allem die Einhaltung der Regeln, nicht die Bestrafung. Wer sich aber hartnäckig verweigert, wird die Konsequenzen tragen müssen“, so Welge weiter. Hans-Joachim Olbering, Leiter des Referates für öffentliche Sicherheit und Ordnung, ergänzt: „Niemand sollte glauben, dass es nur diese Schwerpunktaktionen gibt. Die Einhaltung der Corona-Schutzregeln wird von unseren Kräften regelmäßig überprüft.“

Nochmals appelliert die Stadt an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die AHA-Regeln zu halten: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske tragen.