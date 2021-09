Gelsenkirchen. Der Impfbus, als mobiles und niedrigschwelliges Angebot, hat sich in Gelsenkirchen bewährt. Immerhin knapp 1800 Menschen haben seit dem ersten Einsatz am 17. Juli 2021 im Impfbus ihren Schutz gegen eine Infektion mit Covid-19 erhalten. Das Fahrzeug wird in Kooperation mit dem DRK bereitgestellt und eingesetzt.

„Der Impfbus ist aktuell das Mittel der Wahl, um das Impfgeschehen voranzutreiben“, erläutert Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff. „Die große Herausforderung ist es, diejenigen Menschen zu erreichen, die sich bislang noch nicht um eine Coronaschutzimpfung bemüht haben. Deshalb bringen wir das Impfangebot so nah wie möglich zu den Menschen, unkompliziert und bürgernah. Dieses Konzept hat sich bewährt.“

Der Gelsenkirchener Impfbus hat bisher 21 Standorte in der Stadt angefahren.

Bereits jetzt liegen viele weitere Anfragen vor, die aktuell noch geprüft werden und die Nachfrage nach dem Impfbus steigt weiter stetig an. Das Impfzentrum erreichen immer wieder neue Anfragen und Standortvorschläge. Selbst Nachbarstädte wie Gladbeck haben den Bus bereits angefordert und ausgeliehen.

Ob Trödelmarkt, Einkaufsstraße, Sportverein, Jobcenter oder direkt im Quartier, der Impfbus wurde fast immer gut angenommen. Etwas geringer war lediglich die Resonanz bei den Einsätzen an den Schulen. Hier konnten 256 Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Das ist eine Quote von 8 bis 9 Prozent der möglichen Impfungen. Besonders erfolgreich waren dagegen die Einsätze in den Einkaufsstraßen oder im Zusammenhang mit einem besonderen Ereignis, wie etwa dem Feierabendmarkt.

Bei Nachfragen wurde von vielen Impfwilligen angegeben, dass sie ohne das niederschwellige Angebot nicht zur Impfung gegangen wären.

Die Planungen sehen vor, den Impfbus künftig an vier bis fünf Tagen in der Woche einzusetzen. Dabei stehen auch sozial benachteiligte Stadtteile im Mittelpunkt. Sollten Bereiche mit hohem Infektionsgeschehen auftreten, wird der Impfbus gezielt dort eingesetzt, um etwa die Hausärzte zu entlasten.