CDU kritisiert den schlechten Straßenzustand in GE-Mitte

Peter Röttgen: Sanierung der Erdbrüggenstraße und Hüller Straße ist dringend erforderlich

Sturm und vor allem Regen haben den Straßenzustand in GE-Mitte weiter deutlich verschlechtert. Das wird besonders an den Straßen deutlich, die sowieso schon seit längerer Zeit sanierungsbedürftig sind.

Petern Röttgen, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bezirksvertretung-Mitte, macht zum wiederholten Mal darauf aufmerksam, dass die Erdbrüggenstraße und Hüller Straße hiervon ganz besonders betroffen sind: „Die Erdbrüggenstraße ist ein Zubringer zur A 42. Insbesondere durch die Neuansiedlung von Liegenschaften an der Europastraße ist die Verkehrsbelastung mit schweren LKW in den letzten Jahren deutlich angestiegen, so dass es immer häufiger zu Beeinträchtigungen kommt, wenn sich LKW und Busse vor und nach dem Bahnübergang begegnen. Insgesamt befindet sich die Straße vor allem auf der Höhe des Ostfriedhofes in einem katastrophalen Zustand. Die Hüller Straße ist ein direkter Zubringer zur Plutostraße, Magdalenenstraße und Bickernstraße. Es handelt sich hierbei um eine viel befahrene Durchgangsstraße, die unbedingt saniert werden muss.“