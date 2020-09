„Frank Baranowski ist Chef der Verwaltung und als solcher hat er das Recht, ich meine, sogar die Pflicht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor ungerechtfertigten Angriffen zu schützen.“ Mit diesen Worten weist der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus Haertel die Kritik aus den Reihen der CDU an Oberbürgermeister Frank Baranowski zurück.

„Eine Strategie von Herrn Stuckmann scheint es zu sein, von ihm vermutete Befindlichkeiten und angebliche Unzulänglichkeiten in den Raum zu werfen und dabei die dazugehörigen Fakten schuldig zu bleiben. Nachfragen offenbaren dann immer wieder, dass er diese Fakten gar nicht kennt. Das hintert seine Sekundanten im Umfeld allerdings nicht daran trotzdem weiterzumachen und dabei auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung teils direkt zu attackieren.

Spätestens hier muss sich der Oberbürgermeister gegen die ungerechtfertigte Kritk an seiner Verwaltung wehren, was er im Gegensatz zum CDU-Kandidaten Herrn Stuckmann in Kenntnis der Fakten eindrucksvoll, ruhig und vor allem sachlich getan hat.

Der Oberbürgermeister hat als Chef die Pflicht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor offensichtlich unbegründeter Kritik zu schützen.

Frank Baranowski ist weit über alle Parteigrenzen hinweg für seine Amtsführung anerkannt. Die Bilanz seiner Amtszeit hätten andere sicher gern gehabt und ich bin sicher, dass Karin Welge von den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern den Auftrag bekommen wird, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen.