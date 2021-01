Gefahrenstelle an der Rungenberghalde ist beseitigt

Die fehlende Brunnenschachtsicherung ist seitens des RVR behoben worden

Die CDU Gelsenkirchen kümmert sich kontinuierlich um Themen der Sauberkeit und Sicherheit im Stadtgebiet. So hat der Stadtverordnete Andreas Batzel zuletzt auf eine Gefahrenstelle aufgrund fehlender Brunnenschachtsicherung aufmerksam gemacht und diverse Müllablagerungen auf dem Areal der Rungenberghalde bemängelt.

„Es freut mich, von einer Besserung der Lage an der Rungenberghalde berichten zu können. Nicht nur weil die Halde als Ausflugsziel und Naherholungsgebiet von den Bürgerinnen und Bürgern Gelsenkirchens sehr geschätzt wird, nehmen Flächen wie die Halde eine wichtige Bedeutung im Stadtgebiet ein“ so der CDU-Stadtverordnete Andreas Batzel.

„Die von uns im Dezember bemängelte fehlende Brunnenschachtsicherung ist seitens des RVR nach einer Kontaktaufnahme behoben worden. Auch wenn uns sehr wohl bewusst ist, dass aufgrund der großen Flächen nicht jede Müllablagerung direkt beseitigt werden kann, so begrüßen wir es, dass der RVR seit Übernahme der Zuständigkeit seine Teams auf dem Areal der Rungenberghalde einsetzt. Wir hoffen nunmehr, dass sich die Situation dauerhaft verbessert, so Andreas Batzel abschließend.