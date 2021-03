Sieben Wochen nach dem Beschluss des SPD-Landesvorstandes, den Landesparteitag als hybrides Format durchzuführen, traten am heutigen Samstag die 450 Delegierten digital zusammen.

Unter Einhaltung eines strengen Hygiene- und Testkonzeptes wurde der Parteitag in einem TV-Studio in Neuss aufgezeichnet.

Das Votum der Mitglieder war deutlich: Thomas Kutschaty soll neuer Vorsitzender der NRWSPD werden. Auf dem heutigen Parteitag wurde er mit 90,5 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt.



Kutschaty warb in seiner Vorstellungsrede für eine mutige SPD:

„Die Zukunft gehört nicht den Verzagten, nicht den Ängstlichen und schon gar nicht den Angst-machern. Wir sind stärker, wenn wir mit Mut und Begeisterung der Zukunft entgegen-laufen.“ Der 52-jährige skizzierte zudem seinen Anspruch als Vorsitzender des größten SPD-Landesverbandes: „Die SPD ist seit 158 Jahren die Anwältin aller Menschen, die nicht mit Vermögen und Privilegien auf die Welt gekommen sind. Wir müssen aber immer auch Architektin sein, damit wieder mehr Wünsche und Hoffnungen zu Wirklichkeit werden. Das bedeutet für uns über Selbstverständlich -keiten hinaus zu gehen.“

Im Team bestätigt wurden die fünf stellvertretenden Vorsitzenden Marc Herter, Elvan Korkmaz, Veith Lemmen, Sören Link und Dörte Schall. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Nadja Lüders, die vor zwei Jahren zur Generalsekretärin der NRWSPD gewählt wurde, sowie André Stinka als Schatzmeister.



Vervollständigt wird der Landesvorstand von 30 Beisitzerinnen und Beisitzern.

Neben den Wahlen durfte die NRWSPD auf ihren Landesparteitag den SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans begrüßen.

Über Video zugeschaltet wurden zudem die Co-Vorsitzende Saskia Esken sowie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Zudem berieten die Delegierten den knapp 50-seitigen Leitantrag „Solidarpakt Zukunft“, mit dem erste programmatische Weichenstellungen hinsichtlich der Landtagswahlen im Mai 2022 beschlossen wurden.

Da das geltende Parteiengesetz digitale Wahlgänge bisher nicht vorsieht, erhalten die Delegierten zum Beginn der nächsten Woche Briefwahlunterlagen, um die digitale Wahl zu bestätigen. Das Ergebnis soll in der elften Kalenderwoche veröffentlicht werden.

Als Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge):

Dagmar Andres, Jens Bennarend, Lena-Rosa Beste, Frederick Cordes, Bernhard Daldrup,

Christoph Dolle, Gordan Dudas, Felix Heinrichs, Micha Heitkamp, Nadine Heselhaus, Stefan

Kämmerling, Petra Kammerevert, Nadia Khalaf, Dr. Dietmar Köster, Tim Kurzbach, ZandaMartens, Andreas Müller, Elisabeth Müller-Witt, Natascha Nemetschek, Markus Ramers,

Isabel Razanica, Susana dos Santos Herrmann, Rainer Schmeltzer, Marion Schunck-Zenker,

Birgit Sippel, Anna Spaenhoff, Lisa Steinmann, Alexander Vogt, Thomas Westphal, Ibrahim

Yetim