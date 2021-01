Prüfantrag von TIERSCHUTZ hier! für eine/n Tierschutzbeauftragte/n wurde einstimmig angenommen

Die Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! hat den Antrag gestellt, dass die Stadtverwaltung prüft, welche Möglichkeiten für die Einrichtung einer/eines ehrenamtlichen oder nebenamtlichen Tierschutzbeauftragte/n für die Stadt Gelesenkirchen gegeben sind.

Die/Der ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte soll vor allem in der Förderung des Informationsaustausches im Bereich Tierschutz, der Begleitung der öffentlichen Diskussion zu Themen des Tierschutzes sowie in der Unterstützung und Initiierung von Projekten zu aktuellen Problemen in diesem Bereich bestehen.

Daneben berät und unterstützt sie/er die Gelesenkirchener BürgerInnen in Fragen des Tierschutzes und bringt sich in verwaltungsinternen Arbeitsgruppen zu Belangen des Tierschutzrechtes ein. Die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich des Tierschutzes gehören ausdrücklich nicht zu den Aufgaben.

Diesem Prüf-Antrag haben in der gestrigen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses alle Parteien einstimmig zugestimmt.

Die Vorsitzende des Kreisverbands der Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier! und Vorsitzende der Ratsgruppe, Ratsfrau Cornelia Keisel, erklärt: „Wir freuen uns sehr! Das ist heute ein guter Tag für die Tiere! Gelsenkirchen wäre, wenn dem Prüfantrag in den nächsten Wochen ein positives Ergebnis folgen würde, dann die erste Stadt in NRW, die einen Tierschutzbeauftragten bekommen könnte. Dann endlich hätten die Tiere in Gelsenkirchen einen Ansprechpartner.“

Foto: pixabay