Karin Welge heißt die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen. Die Kandidatin der SPD erhielt in der Stichwahl am heutigen Sonntag 59,4 % der Stimmen, Malte Stuckmann (CDU) erzielte 40,6 %. 188.369 Wahlberechtigte waren zum zweiten Mal aufgerufen, darüber zu entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren Chef der Stadtverwaltung, Vorsitzender des Rates und oberster Repräsentant der Stadt ist. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 26,6 %.

Mit der 57-jährigen bisherigen Kämmerin und Stadtdirektorin steht zum ersten Mal in der 145-jährigen Geschichte der Stadt eine Frau an der Spitze Gelsenkirchens.

Die Stichwahl war nötig geworden, weil bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erhielt. Im ersten Wahlgang kam Karin Welge (SPD) auf 40,4 % der abgegebenen Stimmen, Malte Stuckmann (CDU) auf 25,1 %.

Die neue Oberbürgermeisterin wird ihr Amt am 1. November 2020 antreten und dem bisherigen Oberbürgermeister Frank Baranowski nachfolgen, der nach 16 Jahren aus dem Amt scheidet.

