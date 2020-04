Der Fachbereich Rechtliche Betreuungen des Diakoniewerkes bietet auch in der aktuellen Situation weiterhin für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte eine Beratung an.

Diese findet momentan allerdings nicht im persönlichen Kontakt in der Beratungsstelle statt, sondern in Form einer telefonischen Sprechstunde, jeweils donnerstags von 10:00 – 12:00 Uhr unter der Tel-Nr: 0209/160-9100