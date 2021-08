Blut im Urin! Was tun? – Blasensprechstunde am 25. August 2021

Urologische Klinik setzt auf Spitzentechnologie bei der Entdeckung und Entfernung von Blasentumoren

Blut im Urin, sichtbar oder in einem Teststreifen festgestellt, sollte immer zu einem Arztbesuch führen. Harnwegsentzündungen, Prostatavergrößerungen mit gestauten Venen und Harnsteine können eine Ursache sein, aber auch eine Krebserkrankung ist möglich.

Über 30.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Harnblasenkrebs. Rauchen spielt eine große Rolle. Blasenkrebs ist damit der siebt- bzw. vierthäufigste Tumor bei Frauen und Männern.

Mit verschiedenen Schnelltests, wie z. B. NMP 22 oder UBC aus dem Urin oder einer Urinzytologie, kann der Verdacht auf Blasenkrebs gestellt werden.

Die Urologische Klinik in Gladbeck unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Bernhard Planz wendete als eine der ersten Kliniken in Deutschland ein neues Verfahren – die photodynamische Diagnostik mit Blaulicht – an , um auch sehr kleine oder flach wachsende Harnblasentumoren mittels Hexylaminolevulinsäure zu entdecken. Diese Substanz reichert sich speziell in Tumorzellen an, die dann unter Blaulicht rot leuchten. In der Urologischen Klinik in Gladbeck wurden bereits über 2.000 Patienten mit diesem Verfahren operiert.

Die Selbsthilfegruppe „Blasentumoren“ des Selbsthilfebundes Deutschland Blasenkrebs e.V. Blasenkrebsselbsthilfegruppe Gelsenkirchen-Horst, Bottrop-Kirchhellen und Gladbeck (Vorsitzender Rolf Kickum und Koordinator Prof. Dr. med. B. Planz) lädt ein: Am Mittwoch, 25. August 2021 um 15 Uhr findet eine Patientenveranstaltung als Blasensprechstunde statt, in der alle Fragen von Bürgern*innen aus Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop von Dr. Nikolov und Prof. Dr. Planz beantwortet werden. Schauplatz ist der Mehrzwecksaal im St. Josef-Hospital (Rudolf-Bertram-Platz 1, 45899 Gelsenkirchen).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, die geltenden Hygiene- (3G: geimpft, genesen oder getestet) und Abstandregeln einzuhalten sowie ihre Anschrift zu hinterlegen.