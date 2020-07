Fitness für Schwangere

Neuer Kurs der Elternschule Sonnenschein

Mit dem Kurs HappyBauch richtet sich die Elternschule Sonnenschein speziell an werdende Mütter. Er beginnt am Montag, 10.8.2020, 18 Uhr in der Elternschule Sonnenschein, Virchowstraße 120, Wohnheim II, 2.OG und beinhaltet acht Kurseinheiten. Die Gebühr beträgt 61,92 Euro (incl. MwSt.). Das Angebot ist gedacht für alle Frauen mit einer unkomplizierten Schwangerschaft. Zum Kurs sollten sie bequeme Kleidung und Stoppersocken mitbringen. Interessentinnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anzumelden.

Für Schwangere ist es nicht immer einfach, sportlich aktiv zu bleiben. Doch Bewegung verbessert das Wohlbefinden, tut dem Stoffwechsel gut und verringert das Risiko von Wassereinlagerungen und Schwangerschaftsdiabetes. Außerdem unterstützt sie den Körper bei der Geburt des Kindes.

Das ganzheitliche Training im Kurs HappyBauch enthält Elemente des Beckenbodentrainings sowie des Herz-Kreislauftrainings, von Pilates, Yoga, Fitness und Entspannungsübungen und ist speziell auf die Bedürfnisse der Schwangeren abgestimmt. Es fördert die Beweglichkeit und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Rückenbeschwerden und Müdigkeit können minimiert werden.