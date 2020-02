Es ist Halbzeit im Haus Reichstein! Das nahm die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG), Eigentümerin der Immobilie, zum Anlass, wieder einmal zu einer öffentlichen Veranstaltung in das Modellhaus einzuladen.

Die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) hat als Eigentümerin der Immobilie entschieden, das Haus Reichstein zu erhalten. Unterstützt durch die Stadt Gelsenkirchen (Referat Stadterneuerung) und gefördert durch das Land NRW (Ministerium Für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung) wird das Gebäude in einem einzigartigen Projekt öffentlich saniert.

In einem neuartigen Bauvorhaben wird das leerstehende, denkmalgeschützte Gründerzeithaus Reichstein im Gelsenkirchener Entwicklungs-Stadtteil Ückendorf grundlegend und intelligent saniert. Das Besondere: Alle Baumaßnahmen werden für Sie zugänglich gemacht. Sowohl vor Ort als auch über digitale Medien. Davon können auch alle lernen und profitieren, die ähnliche Immobilien wiederbeleben wollen.

Was feststeht: Nicht nur baulich wird die alte Substanz ins Heute geholt, auch der Treffpunktcharakter des Hauses mit seinen über 100 Jahren Gastronomietradition wird schon während der Sanierung eine wichtige Rolle spielen. Mit Veranstaltungen wie Ausstellungen, Seminaren oder einem Cafébetrieb wird schon während des Bauprozesses der Zugang zum Haus Reichstein möglich.

Diese Offenheit wird auch in Zukunft erhalten bleiben, da das Gebäude als Modell für die ressourcenschonende Sanierung eines Gründerzeit-Altbaus dienen soll. Investoren, Handwerker und (zukünftige) Eigentümer bekommen so die Möglichkeit, off- und online wertvolle Tipps und Informationen zur Sanierung einer solchen Immobilie zu erhalten.

Die Sanierung von Haus Reichstein dauert geschätzt 24 Monate und kostet circa 1,5 Mio Euro. Anschließend soll das sanierte Haus Reichstein für einen Zeitraum von zehn Jahren als Modellhaus mit regelmäßigen Veranstaltungen bestehen und der Öffentlichkeit und Interessenten zugänglich bleiben. Für seine endgültige Nutzung sind Wohnungen, Büros und Gastronomien denkbar.