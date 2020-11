Das Land Nordrhein-Westfalen fördert digitale Lehr- und Lernformate mit mehr als zehn Millionen Euro. Die E-Learning-Angebote sollen allen Studierenden und Lehrenden zur Verfügung stehen. Die Westfälische Hochschule beteiligt sich gemeinsam mit sechs weiteren Fachhochschulen an dem digitalen Lehrformat „Einführung in die Betriebswirtschaftslehre“, der Part der Westfälischen Hochschule bezieht sich vor allem auf Marketing und Entrepreneurship.

Insgesamt hat das Land Nordrhein-Westfalen 18 Konzepte für digitale Lehr- und Lernformate ausgewählt und fördert sie mit insgesamt mehr als zehn Millionen Euro. Eine knappe Million davon fließt an die Projektgruppe aus Westfälischer Hochschule gemeinsam mit den Fachhochschulen in Bochum, Bielefeld, Dortmund, Köln, Münster und Ruhr West.

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Ihr gemeinsames Thema: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, ein Fach, das in Nordrhein-Westfalen von besonders vielen Studierenden belegt wird. Allein an der Westfälischen Hochschule sind es 2020 knapp 1000 Studierende am Standort Gelsenkirchen und knapp 500 am Standort Bocholt. Die Westfälische Hochschule will innerhalb der Einführung in die Betriebswirtschaftslehre vor allem digitale Lehrformate für die Bereiche Marketing und Entrepreneurship/Unternehmertum beisteuern. Verantwortlich dafür ist Prof. Dr. Tim Eberhardt vom Gelsenkirchener Fachbereich Wirtschaft: „Auch ohne die Schutzverordnung gegen Corona-Infektionen sind in den letzten Jahren immer mehr digitale Lehrformate zur Ergänzung der Präsenzlehre entstanden. Mit dem Fördergeld vom Land wollen wir hier einen großen Schritt nach vorne tun. Der Nutzen soll allen Hochschulen in NRW zugute kommen.“