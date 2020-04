Am letzten Wochenende 04/05. April. 2020 kam es im Bereich des Hafens Graf Bismarck zu zahlreichen Verstößen gegen die geltende Coronaschutzverordnung. Die Stadt Gelsenkirchen hat daher umgehend Kontakt zur Polizei Gelsenkirchen aufgenommen. Derzeit wird gemeinsam und intensiv über weitere Beschränkungen in diesem Bereich gesprochen, um erneuten Verstößen vor allem am kommenden Osterwochenende entgegenwirken zu können.

Unabhängig davon machen die Beobachtungen des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt und der Polizei schon jetzt eine weitere Beschränkung im Bereich des Hafens Graf Bismarck nötig, um die nächtliche Ruhe zu gewährleisten. „Ab Donnerstag, 09. April, werden die bereits geltenden Nachtparkverbote im Quartier Graf Bismarck auf Teile der Johannes-Rau-Allee ausgeweitet“, kündigt Hans-Joachim Olbering, Leiter des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt, an. Das Nachtparkverbot gilt in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.



Es gilt auch für Bewohnerinnen und Bewohner.



Entsprechende Beschilderungen werden in Kürze angebracht.

„Diese Maßnahme haben wir am Runden Tisch Graf Bismarck schon länger diskutiert. Nun wird sie zunächst testweise und zeitlich befristet umgesetzt und kontrolliert“, so Olbering. Die Ergebnisse werde man auswerten und dann über die Fortführung oder Anpassungen der Maßnahme entscheiden.

Zahlreiche verkehrsrechtliche Maßnahmen wurden im Quartier bereits umgesetzt. Dazu zählen zum Beispiel das Anbringen von Fahrbahnschwellen und Fahrbahnverengungen, das Absperren einzelner Straßen und Straßenabschnitte, das Aufstellen von Sperrpfosten sowie die Ausweisung von Straßen, die nur für Anlieger frei sind.

Quelle: Stadt Gelsenkirchen