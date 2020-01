Eine gute Woche vor dem Super Bowl LIV in Miami laden die Gelsenkirchen Devils zum Tryout ein. In zwei Durchgängen werden interessierten Damen*1 und Herren*2 die Möglichkeit geboten, diese besondere Sportart selbst einmal auszuprobieren.

Los geht es für die Damen*1 ab 15:00 Uhr. Die Einheit ist für die Dauer von zwei Stunden geplant. Den Herren*2 bieten sich sogar 2 ½ Stunden zum Kennenlernen vom American Football Training. Dabei sind sowohl Anfänger(innen), als auch erfahrene Spieler(innen) herzlich eingeladen.

Das Tryout gibt inbesondere für Ambitionierte eine hervorragende Möglichkeit sich den Trainern der Devils zu präsentieren. Die Herren spielen jetzt im dritten Jahr hintereinander in der dritthöchsten Spielklasse, in der Regionalliga. Das Team um Head Coach Heiko Czarnotta sucht immer nach Verstärkungen für die Herrenmannschaft. Die Damen sind in der letzten Spielzeit Meister der Oberliga NRW geworden und das sogar mit einer Perfect Season.

Sven Kicza, der Präsident der Devils, freut sich über neue Gesichter bei den Devils: „Noch ist es ein guter Zeitpunkt für den Einstieg in das Training der Teams. So werden die Herren voraussichtlich Mitte April den Ligabetrieb aufnehmen. Es sind somit noch zwei Monate Zeit um in das Herrentraining einzusteigen und das Playbook zu erlernen. Solltet ihr am 25.01.2020 verhindert sein oder nicht solange warten wollen, dann schaut mal auf unsere Homepage. Hier sind unsere Trainingszeiten und Orte verlinkt.“



TryOut der Gelsenkirchen Devils

Datum: 25.01.2020

Damen* 1 : Einlass 14:30 Uhr – Beginn 15:00 – Ende 17:00

: Einlass 14:30 Uhr – Beginn 15:00 – Ende 17:00 Herren* 2 : Beginn 17:30 – Ende 20:00

: Beginn 17:30 – Ende 20:00 Wo: Sporthalle der Gesamtschule Horst, Devensstraße 15, 45899 Gelsenkirchen

(normale Sportkleidung, Hallenschuhe und gefüllte Trinkflasche oder ähnliches)

*1 - ab Jahrgang 2006 und älter

*2 - ab Jahrgang 2003 und älter