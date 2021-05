Nach 4 Spielzeiten in denen wir uns bis in die Zweite Liga NRW hocharbeiten konnten müssen wir uns nun von unserer bisherigen Spielstätte dem Triple 20 in Gelsenkirchen Feldmark verabschieden. Erst im Letzten Jahr hatte der Wirt die Gaststätte übernommen, weswegen ihm viele Corona-Hilfen nicht zur Verfügung standen, so musste er sich mit seinen 2 Standorten für einen entscheiden. Dennoch können wir auf viele schöne Abende zurückblicken und sagen Dankeschön!

Die suche nach einer neuen Spielstätte läuft nun auf Hochtouren und im Herbst soll die Suche beendet sein. Als ranghöchster Dartverein in Gelsenkirchen wollen wir der Stadt treu bleiben in der wir uns die letzten 4 Jahre etabliert haben. Zudem soll die neue Spielstätte im Gegenteil zur letzten ein Vereinsheim und keine Gaststätte werden. Mit dem Ziel regelmäßig eigene Turniere auszurichten und uns außerdem auf die Nachwuchsarbeit zu konzentrieren wollen wir uns in einem eigenen Vereinsheim unabhängig als Verein weiterentwickeln!

Grundsätzlich sind wir für alles offen. Was wir uns vorstellen ist ein Raum mit ca. 70 - 80 Quadratmetern den wir spätestens im Herbst beziehen können. Im Herbst soll die neue Saison auch wieder starten nachdem bisher unklar ist wie die aktuelle Saison enden soll. In den nächsten Wochen wird darüber entschieden wie die Saison 2020/2021 endet in der wir in der Zweiten Liga NRW auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Bis dahin wird die freie Zeit für das Training und die Suche genutzt. Kontaktieren kann man uns stets per Mail unter sonsofdart@gmail.com sowie über unsere Social Media Kanäle unter "Sons of Dart" auf Facebook sowie Instagram! Wir freuen uns über jede Hilfe und Unterstützung!