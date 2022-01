Zehn spannende Rennen standen am Neujahrstag am Nienhausen Busch auf dem Programm.

Bei milden Temperaturen aber leider ohne Zuschauer holte sich Jochen Holzschuh mit „Amel“ den ersten Sieg des Tages.

Im darauf folgenden Amateurfahren knüpfte auch Thomas Maaßen an seinen Erfolgen am Vortag in Dinslaken an und gewann das zweite „Glück-Auf-Rennen“ mit „Ito“.

Thomas Panschow, angereist aus Berlin, freute sich an diesem Nachmittag gleich zweimal.

Im dritten Rennen fuhr er mit „Vanita Express" als Erster durch das Ziel um im anschließenden "Wettstar-Neujahrs-Preis" mit "Nordic Jaycee"„Mr. Blitzer Byd“ in einem spannenden Schlussspurt hinter sich ließ.

Thomas Panschow

Foto: Manuela Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Für Mr. Blitzer Byd und seinem Fahrer Jan Thijs de Jong gab es im Anschluß ebenfalls einen Grund zum Feiern. Denn der 9jährige Wallach wurde zum Pferd des Jahres 2021im Bahnchampionat Gelsenkirchen geehrt.

Mr Blitzer Byd

Foto: Wolfram Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Eine große Freude für Fahrer, Züchter Bert Jan van de Sluis und Besitzer Jos Morren.

Michael Nimczyk, der alte und neue Champion der Berufsfahrer, fuhr in den Rennen fünf und sechs erster durch das Ziel.

Mit „WalkofFame Diamant“ (Rennen 5) und „Staccato HL“, der im Schlusssprint des sechsten "Happy New Year-Rennen" seinen Gegnern bärenstark davon trabte.

Im siebten Rennen zum "Wettstar Preis des Neuen Jahres" ging es für Robbin Bot und "Mister Ed Heldia" in den Winners Circle.

Das achte "Gelukkig Nieuwjaar-Rennen" für die Amateurfahrer, gewann Rudy Poels mit "Limala Takoda".

Im vorletzten "Glühwein-Rennen" des Abends, war es dann Julia Holzschuh, die mit "Fifi du Gassel" die Siegerkokarde in Empfang nehmen konnte.

Das abschließende zehnte Raketen-Rennen ging an Michael Nimczyk mit "Heavy Enemy".

Herlichen Glückwunsch allen Siegern und "Mr. Blitzer Byd" zum Bahnchampionat 2021!

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms