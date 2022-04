Bei Strahlendem Sonnenschein empfing am Sonntag. 10. April. 2022 der BV Horst – Süd in der Kreisliga A1 im Horster Fürstenbergstadion Adler Ellinghorst mit 0:0 wurden nach 45. Minuten die Seitengewechselt.

Zu Beginn der zweiten Spielhefte spielte denn Schiedsrichter Jan Altemeyer nicht mehr mit. Nachdem die Horster Spieler Angel Valentinov und Serafettin Yigit die Gelb – Rote Karte sah brach er die Party ab. Nun wird das Spiel am Grünentisch entschieden, es kommt darauf an was der Unparteiische in seinen Spielbericht schreibt. Bis zum Abpfiff von Jan Altemeyer verlief die Partie ruhig und ausgeglichen.

Der komplette Spieltag auf einen Blick:

SSV Buer 07/28 II - Genclerbirligi Resse 9-0

VfB Kirchhellen 1920 II - Eintracht Erle 1-4

FC Horst 59 - SuS Beckhausen 05 0-3

BV Horst-Süd - Adler Ellinghorst Abgebrochen

VfL Grafenwald - F.S.M. Gladbeck 2-2

Preußen Sutum - SV Zweckel II 5-2

SG Preußen Gladbeck 1910/29- BV RENTFORT 1919/46 II 3-4

YEG Hassel II - Spielfrei

SC Schaffrath 1959 e.V. - Spielfrei

Tabelle:

1. F.S.M. Gladbeck 23 19 3 1 97-19 60

2. SuS Beckhausen 05 20 17 1 2 79-18 52

3. Eintracht Erle 23 16 2 5 76-31 50

4. SSV Buer 07/28 II 22 16 2 4 73-30 50

5. Preußen Sutum 20 12 1 7 51-42 37

6. YEG Hassel II 21 10 4 7 48-45 34

7. BV RENTFORT 1919/46 II 23 11 0 12 69-66 33

8. VfB Kirchhellen 1920 II 21 8 2 11 40-57 26

9. VfL Grafenwald 21 7 4 10 34-50 25

10. BV Horst-Süd 20 7 4 9 34-54 25

11. Adler Ellinghorst 22 6 5 11 20-46 23

12. SG Preußen Gladbeck 1910/29 20 7 2 11 32-52 23

13. SC Schaffrath 1959 e.V. 20 7 1 12 31-51 22

14. FC Horst 59 22 6 1 15 26-49 19

15. SV Zweckel II 22 4 1 17 46-72 13

16. Genclerbirligi Resse 22 1 1 20 19-103 4

17. SpVg. Westfalia Buer zg. 0 0 0 0 0-0 0