Genau 6 Wochen vor dem Start des Vivawest Marathon gab es den 2. Vorbereitungslauf für dieses Event.

Zum Start vor der Firmenzentrale von Vivawest im Nordsternpark fanden sich am Sonntag über 50 LäüferInnen ein, um sich nochmal fit für ihren Lauf am 22. Mai zu machen. Dann geht es über 4 Distanzen an den Start. Neben Marathon und Halbmarathon wird es dann noch Läufe über 15 und 6 Kilometer geben.

Der Start des Vorbereitungslauf war dann um 11 Uhr bei bestem Laufwetter. Vom Nordsternpark ging es über die Radtrasse bis zum Weltkulturerbe Zollverein. Gelaufen wurde in 4 Tempogruppen , die von erfahrenen Pacer begleitet wurden. Nach einer Runde über das Gelände mit viel Industriekultur ging es dann zurück zum Nordsternpark. Nach 18 Kilometern wartete auf die StarterInnen dort dann eine kostenlose Zielverpflegung.

Kleiner Tipp für alle, die noch nicht angemeldet sind: Bis zum 15. April gilt noch ein Frühbucherrabatt. Alle Infos gibt es HIER !