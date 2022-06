In wenigen Tagen ist der Abriss des alten Zentralbades abgeschlossen. Wehmütig blicken viele Gelsenkirchener auf die Baustelle. Vielen Menschen haben hier schwimmen gelernt, bzw. ihren Sport über Jahrzehnte ausgeübt. Daher sei es wichtig, dass nunmehr rasch eine Nachfolgelösung gefunden wird. Nicht nur für den Freizeit- und Sportschwimmer fehlt dieser Ort, sondern auch für das Schulschwimmen hat ein Hallenbad im Stadtsüden Bedeutung. Durch Corona bestehe ein dringender Nachholbedarf an Bewegung bei Jugendlichen. Daher schlägt der CDU-Stadtverordnete und Vorsitzender der CDU-Altstadt vor, ein neues Hallenbad an die Stelle des Zentralbades zu bauen und dieses in einen Gebäudekomplex zu integrieren, der sich für die berufsbildenden Schulen eignet. Damit entstünden neue Flächen, die u.a. zum Neubau von Grund- und Sekundarschulen genutzt werden könnten. „So könnte an dieser Stelle zwischen City und Schalke eine Art Bildungs- und Kulturcampus entwickeln. Der auch durch die Nähe zu der zentrale Haltestelle Musiktheater gut an den ÖPNV angebunden ist. Ebenso müsste auch die Stadtbibliothek und VHS weiterentwickelt werden. Diese neue Entwicklung in Verbindung mit dem Musiktheater gibt gute Entwicklungsperspektiven.“