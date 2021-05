Bitte stellen Sie Ihr Altpapier gebündelt oder in Kartons verpackt bis 9:30 Uhr an den Straßenrand. Die Sammlung erfolgt bei jedem Wetter.



Die Container stehen in der Fürstenbergstraße 34.

Sollte es Ihnen aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht möglich sein Ihr Altpapier an den Straßenrand zu stellen, so rufen Sie bitte an. Sie können auch eine Nachricht mit Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Jugendbüro: 54 8 04 --Freitag 28. Mai. 2021 ab 18:00 Uhr

Samstag. 29. Mai 8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Pfarrer Grimm: 51 36 37

Bitte beachten Sie, dass wir uns an die Corona-Schutzbestimmungen (Abstand, Mundschutz…) halten müssen.

Sammeln Sie auch mit! Der Erlös dieser Sammlung kommt unserer Kinder- und Jugendarbeit zugute.