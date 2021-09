GE. An einem neuen Standort, im Schatten der Probsteikirche St. Urbanus, fand die diesjährige Benefizveranstaltung der Feuerwehr Gelsenkirchen statt.

Die Sportler betrieben dabei über 24-Stunden ein Laufband und ein Fahrradergometer. Tatkräftig Unterstützung erhielten sie dabei unter anderem von Oberbürgermeisterin Karin Welge, die es sich nicht nehmen ließ, selber in die Pedale zu treten.

Gemeinsam konnten vor Ort rund 1300 Euro eingesammelt werden. Zudem hatten im Vorfeld bereits einige Firmen ihren Obolus zum Gelingen der Traditionsveranstaltung beigetragen. Die so zusammengetragenen 4250 Euro, werden in den nächsten Tagen an die Kinderklinik Gelsenkirchen-Buer übergeben.

Das Geld kommt Fördervereinen zu Gute und soll deren Arbeit für die Kinder und Jugendlichen unterstützen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen bedankt sich bei allen Beteiligten und den vielen Spendern für ihren Einsatz.

Einer Person gilt ein besonders großes Dankeschön. Klaus Jacob, der Brandrat im Ruhestand, der vor 18 Jahren die Idee zu diesem tollen Event hatte, wird sich aus der ersten Reihe der Organisation zurückziehen. Symbolisch übergab er den Staffelstab an Oliver Bork, den Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverband Gelsenkirchen.

In Zukunft wird der Verband diese Veranstaltung betreuen und hoffentlich genauso erfolgreich fortführen.