Nach der Spende an "Gelsenkirchen packt an – Warm durch die Nacht“ vor einigen Tagen, übergab der Verein Fenerbahce Gelsenkirchen e. V. mit Unterstützung der Vorsitzenden des Integrationsrates der Stadt Gelsenkirchen, Teuta Abazi, am Samstag. 13. Februar, 45 Decken und Jacken an das Wilhelm Sternemann Haus der Caritas in Gelsenkirchen.

Der Vorstand des Fenerbahce Gelsenkirchen e. V., Ercüment Salman, Yüksel Kafali, Tamer Simsek und Haluk Seckin freuten sich darüber, dass sie mit dieser Spende obdachlosen und bedürftigen Menschen in dieser schwierigen Lage der Pandemie helfen können. Der Vorsitzende des Vereins, Ercüment Salman, sagte: "Wir wissen um die schwiegen Zeit in dieser Pandemie und der niedrigen Temperaturen in diesen Tagen, sodass wir uns in der Verantwortung sehen zu helfen. Es soll nicht bei dieser Spende bleiben, wir wollen weiterhin auch in Zukunft helfen." Der Spende schloss sich auch die Firma Zeltex aus Bochum mit dutzende Halstücher an.

Die Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Gelsenkirchen bedankte sich für dieses Engagement.

Sie sagte: "In meinen Augen ist Solidarität ein eindrucksvolles und sehr schönes Mittel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein "Wir" fühlt sich immer besser und stärker an als ein "ich". Denn wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann doch dies: Wir sind aufeinander angewiesen, auf die Hilfsbereitschaft, die Empathie und die Solidarität der anderen." und fuhrt fort "Ich freue mich dieser Tage in meiner Funktion als Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Gelsenkirchen derart großartige Spenden wie die von Fenerbahce Gelsenkirchen e.V, der Fahrschule edi und der Firma Zeltex begleiten und unterstützen zu können. Das ist ein tolles Engagement und zeigt einmal mehr, dass die Menschen in Gelsenkirchen zusammenhalten." Sie bedankte sich auch an die Mitarbeiter des Wilhelm Sternemann Hauses: "Einen großen Dank auch an die Mitarbeiter, vor allem an die ehrenamtlichen Mitarbeiter wie Herrn Matthias Meinke vom Wilhelm Sternemann Haus für ihr unermütliches Engagement für Menschen in Not. Ihnen gebührt eine ganz besondere Wertschätzung für ihre Arbeit."