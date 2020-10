Unter dem Motto „Jung und engagiert“ wird in diesem Jahr am 4. Dezember im Hans-Sachs-Haus der Gelsenkirchener Ehrenamtspreis 2020 vergeben.Die Gelsenkirchener Ehrenamtsagentur ist der Meinung, dass junge Gelsenkirchener Ehren-Männer und Ehren-Frauen ein Dankeschön verdient haben! Deshalb verleiht die Sparkasse Gelsenkirchen in diesem Jahr zum 14. Mal den Gelsenkirchener Ehrenamtspreis und zwar mit dem Motto: "Jung und engagiert in Gelsenkirchen”.



Vorschläge sind bis 11. Oktober möglich

Junge Leute zwischen 14 und 27 Jahre, die sich ehrenamtlich engagieren oder jemanden aus dem Verein oder der Nachbarschaft kennen, einen Schulfreund oder eine Kommilitonin, die sich in der Freizeit für lau für eine „gute“ Sache engagieren, sollten sich selbst oder eine andere Person bis zum 11. Oktober für den Preis vorschlagen.

Der Preis wird am 4. Dezember im Hans-Sachs-Haus vergeben. Neben der Ehre, gibt es ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro, das die Preisträger für sich oder ihre Projekte erhalten und das von der Sparkasse Gelsenkirchen gestiftet wird.

Eine Jury, vertreten durch die Stadt, Sparkasse und Ehrenamtsagentur wählt aus, wer gewonnen hat und entscheidet, wie die 6.000 Euro aufgeteilt werden.

Das Prozedere ist ganz einfach

Und so geht's: Bis zum 11. Oktober kann man sich selbst oder eine andere Personen für den Preis vorschlagen.

Dabei können sowohl einzelne Ehrenamtler als auch ganze Ehrenamtler-Gruppen angemeldet werden. Egal, ob sie im Tierschutz, im Umweltschutz, im Altenheim, im Sportverein, in Jugendgruppen, in der Schule, in der Politik, in der Kirche oder wo auch immer aktiv sind!

Die einzige Voraussetzung ist, dass die Bewerber sich ehrenamtlich für die Stadtgesellschaft einsetzen und zwischen 14 und 27 Jahre alt sind.

Weitere Infos gibt es auch unter: www.sparkasse-gelsenkirchen.de/ehrenamtspreis.