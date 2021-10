Das Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk verwandelt sich am Sonntag, 31. Oktober, 16 bis 19 Uhr, zum Horrorhaus für Kids ab sechs Jahren. Das Haus am Festweg 21 in Ückendorf startete 1899 als Leichenhaus für den damaligen Friedhof dahinter. Auch wenn dort heute keine Leichen aufgebahrt werden, wird es am Halloween-Abend sehr gruselig. Bei der Halloween-Party stehen Spiele, Grusel-Dinner, Verkleiden und Kostümwahl an. Interessierte Kids können sich für die Halloween-Party anmelden. Die Teilnahmebeitrag liegt bei 2 Euro, Mitglieder der Falken zahlen 1 Euro.