Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung ehrte die Chorgemeinschaft St. Joseph Schalke/Heilige Dreifaltigkeit Haverkamp zwei Chormitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft.

Gemeinsam mit dem Chorleiter und Kirchenmusiker Bernd Sägebarth-Backwinkel übernahm der Vorstand die Ehrung. Sie überreichten eine Ehrenurkunde für zehnjährige Mitgliedschaft an Rosemarie Kotyrba und der Jubilarin Helga Müller für ihre 50-jährige Mitgliedschaft die Ehrenadel sowie eine von Bischof Franz-Josef Overbeck unterschriebene Urkunde und ein Geschenk vom Bistum.

Die Chorgemeinschaft ist ein Zusammenschluss der Kirchenchöre St. Joseph Schalke und Heilige Dreifaltigkeit Haverkamp. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Martina Mehlmann, Angelika Paletta und Jutta von Beek wurden von der Chorversammlung einstimmig wiedergewählt. Beide Chöre streben in den nächsten zwei Jahren ihre Gründungsjubiläen an: St. Joseph Schalke im Jahr 2020 das 140-jährige und Heilige Dreifaltigkeit Haverkamp im Jahr 2021 das 100-jährige.