GELSENKIRCHEN. Seit heute, Dienstag, 5. Januar, ist das Spunk wieder mit Angebote für Kinder und Jugendliche da. Auf Grund der Corona-Regelungen können die Kids zwar nicht am Festweg 21 vorbeischauen, jedoch die vielen Angebote auf verschiedenen Online-Wege nutzen.

Los geht es am Dienstag,5. Januar, mit dem neuen Angebot "How to Manga". Statt Manga-Kunst im Jugendzentrum, können die Ückendorfer Kinder und Jugendlichen per Whats-App-Nachricht oder Telefonanruf unter 0209/3198258 ein Set nach Hause bestellen. In dieser Woche geht es darum, wie am einfachsten verschiedene Augen gezeichnet werden können.

Am Abend können sich Teenies und Jugendliche dann per Zoom-Videokonferenz treffen. Auf dem Programm im Jugend-Club ab 18 Uhr steht gemeinsam quatschen und kleine Spiele spielen.

Am Mittwoch, 6. Januar, warten dann bei tiktok Tänze zum Mitmachen aus dem Musik-Workshop auf die Kids und Teenies. Um 16.30 Uhr öffnet der Leseclub seine Pforten - und zwar auf dem Instagram-Account des Spunk. Hier gibt es einen Fall der drei ??? zu lösen. Per Abstimmung bei Instagram entscheidet sich immer, wie es in dem Fall weitergeht. Um 18 Uhr geht es dann per Zoom-Videokonferenz weiter. Die teilnehmenden Teenies und Jugendlichen können hier gemeinsam Montagsmaler spielen.

School Stories stehen dann am Donnerstag ab 15 Uhr per Zoom-Video-Konferenz auf dem Programm. Hier gibt es dann per Ja-Nein-Fragen verschiedene Geschichten zu lösen. Telefonisch und per WhatsApp können interessierte Kids aus Ückendorf an diesem Tag auch ein Kreativ-Set nach Hause bestellen. Hier lassen sich noch ein paar winterliche Deko-Sachen basteln. Ab 18 Uhr gibt es dann im Teenie-Leseclub die Möglichkeit per Zoom-Video-Konferenz rainbow-stories zu spielen.

Vorlesegeschichten per Instagram gibt es dann am Freitag, 8. Januar, um 15 Uhr im Leseclub. Während der Geschichten entscheiden die Zuschauer dann auch wie es weiter geht in der Geschichte. Ebenfalls um 15 Uhr startet per Zoom-Videokonferenz das Quiz-Duell, bei dem möglichst viele Fragen richtig beantwortet werden sollen. Ein Kreativ- und ein Nähset können an diesem Freitag ebenfalls nach Hause bestellt werden. Dies geht an diesem Tag wie immer per WhatsApp oder Telefon. Die Anleitungen gibt es per Video bei tiktok, Facebook, Instagram und dem YouTube-Channel vom Spunk. Am Abend zwischen 18 und 20 Uhr warten dann Impro-Theater per Instagram-Live-Video. Hier kann per Schlagworte bestimmt werden, wie es weitergeht und sich per Schalte mit in das Stück eingebracht werden.

Auch der Samstag ist mit Angeboten vollgepackt. Um 11 Uhr kann per Zoom-Video-Konferenz im Leseclub Minmaze gespielt werden. Ückendorfer Kids können sich ein Experimente-Set nach Hause bestellen, bei tiktok wartet eine Mitmach-Challenge auf die Kids und um 13.30 Uhr trifft sich die Ückendorfer Falken-Gruppe dann per Zoom-Videokonferenz. Am Nachmittag um 14.30 Uhr gibt es dann die Möglichkeit bei Instagram-Live-Video Knister zu spielen und in der Zockerbude Tetris gegeneinander zu spielen. Für letzteres können sich interessierte Kids per WhatsApp-Messenger beim Spunk-Team melden.

Alle Infos zu den Angeboten werden auch bei den sozialen Netzwerken angekündigt, gibt es per WhatsApp-Broadcast (dafür die Nummer 0209/3198258 abspeichern und die Nachricht 'Ich will News' schicken) und auch telefonisch unter 0209/3198258.