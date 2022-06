Die Sommerferien sind die Zeit des Verreisens. So zieht es viele ans Meer, in die Berge zum Wandern, in eine interessante Metropole oder doch auf den geliebten eigenen Balkon.

Um dieses Sommergefühl zu teilen und für die Bewohner des Johanniter-Stifts erlebbar zu machen, bittet Einrichtungsleiterin Beate Wieschermann Menschen aus der Region, aus ihrem Sommerurlaub Postkarten mit Grüßen aus Nah und Fern zu senden: „Wir wissen von ähnlichen Aktionen, wie der Grußkartenaktion zu Ostern, dass sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner sehr über kleine Aufmerksamkeiten wie Briefe und Postkarten freuen. Gerade in der Sommerzeit, in der sich viele von ihnen an ihre vergangenen Urlaube zurückerinnern, kann eine Grußkarte von weiter weg oder aus Balkonien ein Lächeln zaubern, aufmuntern und neue Kraft schenken. Und seien es nur wenige Zeilen: Mit jedem Gruß machen Sie einen Unterschied. Wir hängen eine große Pinnwand in den Speisesaal der Einrichtung, um alle Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht selber verreisen können, auf dem Laufenden zu halten.“

Einsendeschluss am 9. August

Zum Ende der Sommerferien werden die Ergebnisse in einer Collage zusammengefasst und die Einrichtung berichtet, aus wie vielen Ländern und Regionen Grüße eingegangen sind. Die Postkarten können bis zum 9. August, dem Ferienende in NRW, an das Johanniter-Stift, Herforder Straße 16, 45892 Gelsenkirchen, geschickt werden. Auch eine Abgabe vor Ort ist möglich; am Eingang befindet sich ein Briefkasten.