Ich dokumentiere eine Pressemitteilung von Anton Lenz, sachkundiger Einwohner für AUF Gelsenkirchen im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus

Schon wieder hat ein Gelsenkirchener Industrieunternehmen die Schließung angekündigt. Nach 220 Kollegen von Seppelfricke und Küppersbusch droht nun 65 Kollegen der Friedhelm Geldbach GmbH in Ückendorf zum 31.8. das Aus für ihre Arbeitsplätze.

„Völlig zu Recht sind die Kollegen stinksauer. Gerade bei den vielen jungen Leuten geht es um die Zukunft und die ihrer Familien“, empört sich Toni Lenz, sachkundiger Einwohner von AUF Gelsenkirchen im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus.

„Noch vor einem Jahr wurde das 125-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Da sprach der Geschäftsführer der italienischen Farina Group von einem 'Ort des Respektes und der Würde' und dass er den '150. Jahrestag' erwartet. AUF Gelsenkirchen ist solidarisch mit dem Kampf um jeden Arbeitsplatz und sichert den Kollegen tatkräftige Unterstützung zu. Wir werden uns selbstverständlich auch an der Menschenkette am Dienstag beteiligen.“

„Es ist beileibe nicht nur eine Frage von 'Traditionsbetrieben', die in der Krise sind,“ so Toni Lenz weiter. „Seit Mitte 2018 haben wir es mit einer Weltwirtschaftskrise zu tun. Die wurde durch die Corona-Krise drastisch verschärft, und ist noch längst nicht vorbei. In Gelsenkirchen haben fast 2800 Menschen im März und April ihre Arbeit verloren. Jeder dritte Betrieb hatte Kurzarbeit angemeldet, und das ist oft die Vorstufe der Arbeitslosigkeit. Gelsenkirchen muss AUFstehn für Arbeitsplätze!“

Bei Thyssen Krupp sind weitere 20.000 Arbeitsplätze in Gefahr, und der ZF-Konzern hat die Vernichtung von 15.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Die Folgen für Gelsenkirchen sind jeweils noch unklar. Gleichzeitig hat ZF mit 6,2 Milliarden Euro den Autozulieferer Wabco aufgekauft und kassiert öffentliche Gelder für die Kurzarbeit. „Zurecht wird in der WAZ an den erfolgreichen Kampf gegen die Schließung des Schalker Werks 2018 erinnert. AUF Gelsenkirchen fördert den gemeinsamen Kampf um jeden Arbeitsplatz über Betriebsgrenzen hinweg – und zwar auf Kosten der Profite der Konzerne!“

Glückauf!

Toni Lenz