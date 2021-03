Am Ende hat sich die Beharrlichkeit der Stadt Gladbeck also doch ausgezahlt: Ab sofort können Gladbecker Senioren, die älter als 80 Jahre sind, auch im Impfzentrum in Gelsenkirchen geimpft werden.

Das jedenfalls hat jetzt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW in einem Schreiben an die Stadtverwaltung mitgeteilt. Dazu werden die für die Gladbecker benötigten Impfdosen in Gelsenkirchen zur Verfügung gestellt.

Bürgermeisterin Bettina Weist freut sich über diese Lösung: "Wir haben uns immer wieder dafür eingesetzt, für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger eine unbürokratische und wohnortnähere Impfmöglichkeit zu finden. Schön, dass das Ministerium unseren Vorschlag, Seniorinnen und Senioren aus Gladbeck auch in Gelsenkirchen impfen zu können, aufgenommen hat."

Die Stadt Gladbeck steht auch hier in engem Austausch mit dem DRK, das als Partner der Stadt die Fahrdienste für Senioren durchführt. Auf der Liste des DRK stehen bislang 360 Personen, die den Service nutzen möchten.

Nochmals Bettina Weist: "Das DRK hat in den letzten Wochen eine tolle Arbeit zum Wohle der Gladbeckerinnen und Gladbecker geleistet." Und die Bürgermeisterin betont, dass die Gladbecker Stadtverwaltung auch mit dem Impfzentrum in Recklinghausen ist die Gladbecker Stadtverwaltung in engen und konstruktiven Gesprächen stehe.