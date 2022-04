Vielen - vor allen Dingen auswärtigen - Autofahrern ist nicht bekannt, dass es im Bereich der Wilhelmstraße in Gladbeck-Mitte eine so genannte "Feuerwehr-Vorrangschaltung" gibt.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei Einsätzen der Feuerwehr beziehungsweise des Rettungsdienstes auf der Wilhelmstraße zwischen der Kreuzung Grabenstraße bis hin zur Friedrich-Ebert-Straße diese Vorrangschaltung existiert, um im Ernstfall den Einsatzfahrzeugen "Freie Fahrt" und damit ein schnelleres Erreichen des Einsatzortes zu ermöglichen. Bei der Aktivierung dieser Schaltung werden die Ampelanlagen zwischen Graben- und Friedrich-Ebert-Straße auf "Grün" geschaltet. Gleichzeitig werden alle Neben- und Querstraßen auf "Rot" gesetzt, was für dort an den Ampeln stehenden Fahrzeugen dann mit längeren Wartezeiten verbunden ist.

In der Woche vom 11. bis 14. April werden an den betroffenen Kreuzungen nun in den Nebenrichtungen Anzeigen eingebaut, die den Verkehrsteilnehmern bei Auslösen der Vorrangschaltung den Schrifttext "Feuerwehr" anzeigen.

Für die Montage der Hinweissignale ist es erforderlich, dass die Lichtsignalanlagen für kurze Zeit abgeschaltet werden.