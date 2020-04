Fahrradfahrer werden immer wieder Opfer von Abbiegeunfällen. Das musste leider auch eine Gladbecker Seniorin am eigenen Leib erfahren. 

Am Montag (7. April) gegen 10.30 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Autofahreraus Gladbeck auf der Lange Straße und wollte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Allee abbiegen. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und bremste dann ab. Als er anfuhr, erfasste er eine von links kommende 78-jährige Fahrradfahrerin aus Gladbeck.

Die Radfahrerin stürzte und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 500 Euro Sachschaden.