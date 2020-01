Der Bezirks- und Schwerpunktdienst in Gladbeck wird ab sofort von einer Polizeihauptkommissarin geleitet: Am 20. Januar hat Sandra Hasewinkel (47) die Nachfolge von Rolf Mechlinksi angetreten.

Polizeihauptkommissar Mechlinski war von der Polizeipräsidentin kurz vor dem Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet worden. "Ich sehe meiner neuen Aufgabe mit freudiger Spannung entgegen", sagt Sandra Hasewinkel. Ihrem Amtsvorgänger dankt sie für die gute, geleistete Arbeit, an die sie anknüpfen möchte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl mit den erfahrenen Kollegen ihrer neuen Dienststelle, als auch mit anderen Behörden und Institutionen, ist ihr zum Wohle der Gladbecker wichtig.

Erfahrene Beamtin

Nach dem Abitur absolvierte Sandra Hasewinkel zunächst eine kaufmännische Ausbildung, ehe sie 1994 ihre Ausbildung bei der Polizei begann. Sie war in vielen Polizei-Bereichen tätig und hat somit verschiedene Seiten von Polizeiarbeit kennengelernt: Wach- und Wechseldienst unter anderem in Recklinghausen und Marl, Spezialeinheit, Fortbildungsstelle. Zuletzt hatte sie als Wachdienstführerin Führungsverantwortung in der Polizeiwache Marl übernommen. Diese Erfahrung wird ihr jetzt als Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Gladbeck zu Gute kommen. "Ich lebe den Polizeiberuf mit Respekt und Verantwortung. Für die Menschen da zu sein, oft in Krisensituationen, ist eine fordernde Aufgabe, die ich nach wie vor spannend finde", sagt Sandra Hasewinkel.

Was macht der Bezirksdienst?

Die Polizei sieht Bürgernähe als wichtige Hilfe für ihre Arbeit. Deshalb besteht die Hauptaufgabe der Bezirksdienstbeamten darin, den ständigen Kontakt zwischen Bürger und der Polizei zu wahren und zu pflegen. Sie sind oftmals der erste Ansprechpartner für die Mitbürgerinnen und Mitbürger und sollten diesen als solche auch ständig zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben der Bezirksbeamten gehören Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Sie wirken mit im Rahmen von Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Die Polizeibeamten stehen kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite. Bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Bezirksbeamte sind täglich „auf Streife“ in ihrem Bezirk. In allen Anliegen, bei denen die Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, sind sie die ersten Gesprächspartner der Bürger.