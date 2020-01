In der DRK Notruf- und Servicezentrale im DRK Zentrum Gladbeck -

kam es zu Silvester und Neujahr zu unterschiedlichen Einsätzen für das DRK Gladbeck. Insgesamt wurde 10mal der DRK Bereitschaftsdienst zur Hilfeleistung für Hausnotrufteilnehmer entsandt. Hier waren Stürze in der Wohnung und Türöffnung und Erstversorgung für den Rettungsdienst gefordert - der 4mal angefordert wurde. Bezugspersonen der Hausnotrufteilnehmer wurden 16mal informiert und um Hilfe für die Angehörigen gebeten. Für die Notfall-Versorgung der Krankenhäuser wurde der Medizinische Transportdienst 15mal eingesetzt. Von Untersuchungsmaterial, Blutkonserven bis OP Container reichte die Einsatzpalette.

Am 31.12.2019 wurden 70 Krankenfahrten durchgeführt und noch kurz vor dem Jahreswechsel 6 Entlassungsfahrten aus dem St. Barbara Hospital.

Dem DRK Gladbeck wurden durch die Feuerwehr Gladbeck zwei Standorte von Altkleidercontainer gemeldet die in der Silvesternacht ausgebrannt sind. Hier haben Unbekannte vermutlich Feuerwerkskörper in die Container geworfen und die darin befindliche gespendete Bekleidung ist verbrannt. Es handelt sich um die Standorte Phönixstraße in Gladbeck Brauck und Tunnelstraße am Zweckeler Markt.