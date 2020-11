Die Einrichtungen der Offenen und teiloffenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten seit Ende Mai 2020 unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen und bleiben auch im November mit Einschränkungen geöffnet.

Die Freizeittreffs sind untereinander vernetzt und begreifen diese Regelungen als Mindeststandard. Angesichts der steigenden Infektionszahlen gehen die Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln in allen Einrichtungen zum Teil sogar über die Vorgaben der Regierung hinaus (limitierte Personenanzahl, Voranmeldungen, Hygienepläne, AHAL-Regeln, Nachverfolgbarkeit von Kontakten etc.).

Zusätzlich zu unterschiedlichen Angeboten vor Ort sind die Mitarbeitenden der Freizeiteinrichtungen auch über verschiedene Social-Media-Kanäle erreichbar (neben eigenen Homepages auch Facebook, WhatsApp, Instagram etc.). So gibt es einen Mix aus Präsenz- und Onlineangeboten sowie persönliche und digitale Kontaktmöglichkeiten.

Die Gladbecker Jugendförderung macht parteiliche Kinder- und Jugendarbeit in den verschiedenen Stadtteilen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ansprechbar für Fragen und Sorgen der Kinder, Jugendlichen und Eltern. Auch tagesaktuelle Informationen und Aufklärungsarbeit über die Pandemie gehören zur Aufgabe. Neben einem Appell an insbesondere die Jugendlichen, weiter durchzuhalten, um auch die kommenden Monate sicher zu gestalten, ist das Motto aller: Wir sind für die Jugend da! Wir bieten so viel Raum und Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern wie möglich. Wir wissen, dass insbesondere junge Menschen soziale Kontakte zu gleichaltrigen brauchen und Rückzugsräume benötigen. Das geht zwar zurzeit nur eingeschränkt – alle Einrichtungen können jedoch, stetig angepasst, die notwendigen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen gewährleisten.

Die Einrichtungen und ihre Ansprechpartner

Städtische Freizeittreffs BBzB, Brauck und Rentfort-Nord:

Eva Nowicki, Jochen Valtink, Nils Eickelkamp (jugend-in-gladbeck.de)

Evangelische Kirche Gladbeck, Kinder- & Jugendtreffs Petruskirche und St. Stephani:

Henning Puch (www.kirchenkreis.org)

Internationales Mädchenzentrum Gladbeck:

Esther Montzka (www.mzgladbeck.de)

Kinder- Jugend- und Kulturhaus Maxus:

Sascha Reichelt (maxus-re.de)