Live-Musik gibt es am Samstag, 29. Februar, wieder in der Turnhalle der "Pestalozzischule" an der Brahmsstraße in Zweckel.

Ab 20 Uhr ist dort Party angesagt, wenn die Band "hi five" um den Gladbecker Leadsänger Mark Keppler ihr seit Jahren beliebtes "Heimspiel" gibt .

“hi-five” bieten die bekanntesten Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte, wobei Rock, Pop, Disco und Schlager stehen seit mehr als fünfzehn Jahren auf dem Programm der fünf Musiker.

Für den Partyabend sind noch wenige Restkarten vorhanden, die im Vorverkauf zum Preis von 12.50 Euro im Reisebüro Böhm in Zweckel, Feldhauser Straße 207, erhältlich sind.