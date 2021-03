Marcus Wotolla ist gebürtiger Gladbecker. Aktuell verdient der gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte seinen Lebensunterhalt zwar im öffentlichen Dienst, doch seine Leidenschaft gehört dem Schreiben von Geschichten.

Schon im Kindesalter schrieb er, kaum das er das Schreiben gelernte hatte. Kurzgeschichten brachte er zu Papier, wobei er seine satirische Seite und erfreute sein Umfeld mit lustigen Stories. Als mittleres Kind zwischen zwei Brüdern brauchte er diesen Humor auch…

Viele seiner Kurzgeschichten sind direkt aus seinem Leben gegriffen oder kommen dem sehr nahe. Er schöpft aus so manchen Lebenssituationen die Ideen für seine Geschichten, einige sind original so wirklich geschehen, andere sind etwas überspitzt dargestellt. Viele seiner Protagonisten existieren in Wahrheit auch im Original.

Und eine Auswahl seiner Kurzgeschichten hat Watolla auf 168 Seiten in seinem Buch "Bittersüß" zusammengefasst, das jetzt als erweiterte Neuausgabe erschienen ist.

Tragen könnte das Buch auch den Untertitel "Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs!": Elvis Presleys singender Hund, ein bösartiges Handy, ein fliegender Teppich, ein Showdown im Amt ... Bei Marcus Watolla muss man wirklich auf alles gefasst sein. Mit seiner nett verpackten Gehässigkeit reißt der Autor seine Figuren aus dem schnöden Alltagstrott und jagt sie durch ein skurriles Stressszenario nach dem anderen. Mitunter sind die betroffenen Damen und Herren auch selbst schuld. Krude Rachegelüste, Frau am Steuer, verletzte Egos, Musenküsse, Lüsternheit oder amouröse Trugschlüsse sind genauso Ursache für herrlich vergnügliche Verwicklungen wie Freitag der 13., der Maya-Kalender oder verhexte Technik. Schon mal selbst darüber nachgedacht, was zu tun ist, wenn eine Behörde die eigene Person wegen eines Computerfehlers unvermittelt für tot erklärt ...? Na denn ...

Leser müssen schon eine Portion Mut aufbringen, wollen sie in das von Marcus Watolla angerichtete emotionale Chaos einzutauchen. Aber die Lektüre ist unterhaltsam und amüsant zugleich. Da macht das Zwerchfell doch glatt Überstunden...

Infos: "Bittersüß - Satirisches Zeug" von Marcus Watolla, erweiterte Neuausgabe März 2021. Erschienen im Paashaas Verlag, Hattingen, www.verlag–epv.de ISBN: 978-3-96174-083-3

Verkaufspreis: 9,95 Euro