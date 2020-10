In den Herbstferien können sich Gladbecker Familien auf ein echtes Highlight freuen: Am Mittwoch, den 21. Oktober, gibt es einen Tag der Kinderliteratur im Gildensaal von Schloss Wittringen. Auf dem Programm steht Jörg Hilbert mit Geschichten und Liedern aus seinen berühmten „Ritter Rost“- Büchern und das Autorinnenduo Inge Meyer-Dietrich und Anja Kiel mit ihrem Ruhrgebiets- Fantasyroman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“. Ruhrgebietssagen und Ritter Rost im Rittersaal, organisiert vom Literaturbüro Ruhr in Kooperation mit der Stadtbücherei Gladbeck, ermöglicht von der Sparkassenstiftung Gladbeck.

„Kindern und Jugendlichen Lust aufs Lesen zu machen, ihre Fantasie zu wecken, Lesekompetenz zu fördern, das sind Herzensangelegenheiten für uns im Literaturbüro Ruhr“, sagt Antje Deistler, Leiterin der ruhrgebietsweit agierenden Einrichtung mit Sitz in Gladbeck.

Um möglichst vielen Familien die Teilnahme zu ermöglichen, ist der Eintritt frei. Allerdings muss man sich vorher in der Stadtbücherei anmelden. „Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ist uns extrem wichtig“, so Deistler. Pro Lesung sind in dem großen Raum höchstens 45 Gäste zugelassen, dafür tritt Jörg Hilbert alias Ritter Rost zweimal auf.

„Der Gildensaal hat an zwei Seiten viele Fenster, wir können die ganze Zeit querlüften und in den Pausen auch die Balkontüren öffnen“, betont die Leiterin des Literaturbüros: „Der Ort ist perfekt!“ Sicher auch wegen der dort ausgestellten Ritterrüstungen und der ganz besonderen, beinahe mittelalterlichen Atmosphäre des Saales. Sie spiegelt den Inhalt der Bücher wider und wird die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer in die richtige Stimmung versetzen.

Ritter Rost und das Einhorn - Ein Lesungskonzert mit Jörg Hilbert (ab 3 Jahren)

Der Autor der berühmten Kinderbuch- und Kindermusicalreihe "Ritter Rost" tritt mit Instrumenten auf, wie sie in der Ritterzeit modern waren. Dazu trägt er Geschichten aus dem Ritter Rost-Kosmos vor. Jörg Hilbert lebt als freier Autor und Illustrator im Ruhrgebiet. Von seinen beliebten Ritter Rost-Kinderbuchmusicals (Musik von Felix Janosa) wurden bisher über 1 Million Exemplare verkauft. Auch in ihrer Bühnenfassung gehören sie zu den beliebtesten Kinderstücken überhaupt. Jörg Hilbert ist mit dem Dichter Joachim Ringelnatz verwandt und spielt in seiner Freizeit am liebsten auf der Laute.

Ruhrgebiets-Fantasy mit Anja Kiel und Inge Meyer-Dietrich (ab 10 Jahren)

Die Autorinnen Inge Meyer-Dietrich und Anja Kiel sind Mutter und Tochter. Und nicht nur das – sie haben bereits gemeinsam Bücher geschrieben. Unter anderem den Ruhrgebiets-Fantasy-Roman „Die Hüter des Schwarzen Goldes“, der in der unterirdischen Welt der stillgelegten Bergwerke spielt, im Bergbaumuseum Bochum beginnt und seinen Showdown im Ruhrmuseum der Zeche Zollverein hat. Kindgerecht werden dabei Themen wie Sagengestalten aus dem Ruhrgebiet oder der Erste Weltkrieg von den beiden Autorinnen in ihren Geschichten aufgegriffen.

Es steht eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei Gladbeck entgegen. Direkt in der Bücherei, telefonisch unter 02043 99-2658 oder per eMail:

stadtbuecherei@stadt-gladbeck.de.

11.00 – 11.45 Uhr: „Ritter Rost und das Einhorn“

14.00 – 14.45 Uhr: „Ritter Rost und das Einhorn“

16.00 – 16.45 Uhr: „Die Hüter des Schwarzen Goldes“

Der Gildensaal hat Fenster an beiden Seiten, die Frischluftzufuhr ist gesichert! Bitte den Mundnasenschutz mitbringen, es gelten die üblichen Abstandsregeln. Eintritt frei!