Ob es 300 oder sogar mehr als 400 Besucher waren, die den Weg ins REX an der Rentforter Straße fanden, ist nebensächlich. Fakt ist, dass der dort stattgefundene Trödelmarkt ein absoluter Erfolg war.

Initiatorin Anke Münch-Langhoff zeigte sich noch Stunden nach dem Ende der Veranstaltung „absolut geflasht“, zog eine deutliche Bilanz: „Es ist so schön, dass so viel Geld für Baumaterial zusammengekommen ist.“ Ihre Mistreiterin Tanja Wolfram äußerte sich ebenfalls erfreut: „mit einem solchen Erfolg, haben wir nicht gerechnet.“ und Michaela Letzel ergänzt: „Es war eine tolle Spendenbereitschaft der Gladbecker Bürger:innen. Der erzielte Erlös hilft den drei Jungs ihrem gemeinsamen Ziel ein Stück näher zu kommen, eine rundum gelungene Aktion.“

Natürlich zeigte sich auch REX-Crew überwältigt. Die drei jungen Herren sahen zu, als die Besucher die Räume vor Ort erkundeten, im angebotenen Trödel stöberten, vom Foyer aus einen Blick in den Kinosaal warfen und gerne mit anderen Gästen in gemeinsamen Erinnerungen an vergangene Zeiten schwelgten. Auch mussten die Gastgeber zahlreiche Fragen beantworten, während im Außenbereich Brat- und Currywurst und in den Räumen der "REX-Klause" Kaffee und Kuchen angeboten wurden.

Beim Kassensturz konnten stolze 2.600 Euro bilanziert werden, die nun in Baumaterialien investiert werden, denn schließlich soll die geplanten Bauarbeiten in den Räumen des ehemaligen Kinos ja möglichst zügig fortgesetzt werden.

Stefan Langhoff, Luca Letzel, Justin Wolfram und das Trödelteam, bedanken sich gerne bei allen, die die Aktion unterstützt und somit maßgeblich zu diesen tollen Erfolg beigetragen haben.Ein besonderer Dank richtet sich an die Firma "Rewe Dick", die die Getränke anteilig mitfinanzierte.