Vom 6. bis 9. Januar 2022 findet zum zwölften Mal die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt.



Der NABU Gladbeck ruft auch alle Gladbecker Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Bei der „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich um Forschung, bei der jeder mitmachen kann. Je mehr Naturfreunde an der „Stunde der Wintervögel“ teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Alle Teilnehmer tragen dazu bei, schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen. Wer möchte, kann übrigens auch an einem Langzeitprojekt teilnehmen.

Die "Stunde der Wintervögel" findet im so genannten "Siedlungsraum" statt. Die Teilnehmer können sich einen Platz aussuchen, von dem sie aus gut beobachten können: Garten, Balkon, Fenster ein ark stehen hier zur Auswahl. Bei der Aktion beobachten die Teilnehmer eine Stunde lang und notieren dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war. Das vermeidet Doppelzählungen.

Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig. Dabei sollten die Teilnehmer die Zählhilfe zum Ausdrucken oder die NABU-Online-Tipps zum Vögel bestimmen nutzen.

Bei der Übermittlung der ermittelten Zahlen sollte dann das Online-Anmeldeformular oder auch die zur Verfügung stehende App genutzt werden. Dies hilft beim Sparen von Kosten und die Beobachtungen fließen live in die Auswertung ein. Das Formular ist vom Aktionsbeginn am 6. Januar bis zum Ende der Meldefrist am 17. Januar freigeschaltet.

Eine Meldung ist aber auch per Post möglich: Einfach von einem der 100.000 Teilnahmeflyer die Meldebogen-Postkarte abtrennen, mit 70 Cent frankieren (Portoerhöhung!) und bis zum 17. Januar an NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin absenden (Datum des Poststempels).

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115 werden die ermittelten Daten am 8. und 9. Januar von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegen genommen.